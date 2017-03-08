Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay İzmit Arızalı yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Erol Güngör (45) adlı şahıs, Yalçın E. isimli şahısla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Yalçın E., Erol Güngör'e ateş etti. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Güngör, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güngör hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken jandarma ekipleri olayın firarisi Yalçın E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İHA
Bacağından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
08 Mart 2017 Çarşamba 14:56
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