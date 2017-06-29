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Bağ evinde vahşet

Bursa’da bağ evinde karısını öldüren adam, daha sonra da intihar etti

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Bağ evinde vahşet
Bursa’da bağ evinde karısını öldüren adam, daha sonra da intihar etti. Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Salih (50) ve Güner (46) Şahlan çifti, Mimar Sinan Mahallesindeki evlerinde tartışmaya başladı. Daha sonra evden çıkan çift Osmaniye Mahallesindeki bağ evine geçti. Burada tartışmanın daha da büyümesi üzerine eline ekmek bıçağını geçiren Salih Şahlan, karısını çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
Cinayetin ardından akrabalarına telefon ederek eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyleyen Salih Şahlan, Tekrar Mimar Sinan Mahallesindeki adresine giderek burada tek kurşunla intihar etti. Akrabalarının ihbarı ile bağ evine giden jandarma ekipleri, Güner Şahlan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Daha sonra Mimar Sinan Mahallesindeki eve de giden polis ekipleri ise Salih Şahlan'ın cesedini buldu. Neden tartıştıkları bilinmeyen Salih ve Güner Şahlan çiftinin cesetleri olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. İHA
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