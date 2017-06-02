Bağcılar’da yine faciadan dönüldü

Bağcılar 'da yapımı devam eden alt yapı çalışması esnasında doğalgaz borusu delindi . Delinen borudan sızan gaz nedeniyle caddede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlar, doğal gaz borusunun aynı noktada ikinci kez delinmesi nedeniyle isyan ederken yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar Dağ yolu caddesi üzerinde yapımı devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle açılan çukurda duvar çöktü. Çökmenin etkisiyle o noktadan geçmekte olan doğal gaz borusu delindi. Delinmeyle birlikte yoğun şekilde gaz sızıntısı meydana gelirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevre de bulunan iş yerlerinde ki çalışanlar da hemen tahliye edilirken yol olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısının bulunduğu noktaya köpük ile müdahale etti. Olay yerine gelen İGDAŞ ekiplerinin de gazı kapatmasıyla tehlike önlendi.

Öte yandan aynı noktada geçtiğimiz haftalarda da kepçe operatörü tarafından doğal gaz borusu delinmiş ve patlama yaşanmıştı. Bir ay içerisinde aynı noktada ikinci kez bu olayın yaşanması vatandaşları da isyan ettirdi. Vatandaşlar bunun göre göre yapıldığını belirterek geçtiğimiz hafta da aynı yer delindi bu hafta da bu olayın yaşandığını ve artık korktuklarını belirtti. İHA