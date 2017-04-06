Bahar temizliği genç kızı çeyizinden etti

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bahar temizliği için yıkanan evde kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, genç kızın çeyizindeki eşyalar kül oldu. Yangını söndürmek için gelen itfaiye erlerinden biri, bağlantısını sağlayamadığı hortum ile uzun süre mücadele etti. İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi 249 Nolu Sokak üzerinde bulunan Bayram Aslan'a ait 2 katlı evin ilk katında yangın çıktı. Bahar temizliği nedeniyle yıkanan evde kabloların kısa devre yapması sonucu, düğün hazırlığı yapan Fatma Aslan'nın çeyiz eşyalarının bulunduğu odada yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

İtfaiye eri zor anlar yaşadı