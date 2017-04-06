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Bahar temizliği genç kızı çeyizinden etti

Bahar temizliğinde yıkanan evde ıslanan kabloların kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Gelin olacak genç kızın çeyizinin bulunduğu oda tamamen kül oldu

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Bahar temizliği genç kızı çeyizinden etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bahar temizliği için yıkanan evde kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, genç kızın çeyizindeki eşyalar kül oldu. Yangını söndürmek için gelen itfaiye erlerinden biri, bağlantısını sağlayamadığı hortum ile uzun süre mücadele etti. İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi 249 Nolu Sokak üzerinde bulunan Bayram Aslan'a ait 2 katlı evin ilk katında yangın çıktı. Bahar temizliği nedeniyle yıkanan evde kabloların kısa devre yapması sonucu, düğün hazırlığı yapan Fatma Aslan'nın çeyiz eşyalarının bulunduğu odada yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. 

İtfaiye eri zor anlar yaşadı

İlk ekip yangına müdahale ederken, yetersiz kalması nedeniyle araçtan ikinci bir hortum çekilerek, alevlere müdahale edilmek istendi. Tazyikli su açılınca, bağlantısı yanlış yapılan hortum, ek yerinden çıktı. İtfaiye eri, uzun süre suyun aktığı hortumu tekrar monte etmek istedi. Başarılı olamayan itfaiye eri, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. İtfaiye erinin zor anları, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Soğutma çalışmalarının ardından aile de içeriye giderek, çeyizden kalan eşyaları kurtardı. Ekipler yaptıkları incelemede, yangının kısa devre yapan kablolardan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İHA
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