Bahis çetesine 16 tutuklama 

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen ve 109 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen 66 kişiden 16'sı tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2.5 ay dinlemenin ardından yasa dışı bahis oynatarak devleti milyonlarca lira zarara uğratan çeteye yönelik 15 gün önce operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 66'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 66 zanlıdan 56'sı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken 10 kişi savcılıktan serbest kaldı. 56 zanlıdan 16'sı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların banka hesaplarındaki 24 milyon liraya bloke koyduruldu.

İHA