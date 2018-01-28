Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!

Son zamanlarda rastlanan uygulamada, "0850"li numaralar aracılığıyla arayan kişilerin, kendisini firma yetkilisi gibi tanıttığını ve tüketicilere mevcut internet paketinden daha uygun bir hizmet paketi seçeneği sunduğunu ifade eden Tüfenkci, arayan kişilerin, internet paketinin taahhüdünün dolmak üzere olduğunu belirterek, tüketicilerin tarife/paket değişikliğine ikna edilmeye çalışıldığını anlattı.

Tüfenkci, bu yolla tüketicilerin kredi kartı ve kimlik bilgileri edinilirken, vatandaşa da mevcut paketine ilişkin taahhüt ihlal cezası çıktığını ifade etti.

Tüketicilerin, internet hizmeti aldıkları firmaların müşteri hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar etmemesini isteyen Tüfenkci, "Kimlik ve kredi kartı bilgileri bu gibi aramalarda telefonda asla paylaşılmamalı. Eğer tüketiciler bu şekilde arandığında tereddüt yaşıyorsa herhangi bir onay vermeden mevcut internet hizmeti aldıkları firmayı arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını ve taahhüt sürelerini teyit etsinler" diye konuştu.

AA