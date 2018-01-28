Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, telekomünikasyon sektörünün adı kullanılarak son dönemde artan dolandırıcılık yöntemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 16:41
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!

Son zamanlarda rastlanan uygulamada, "0850"li numaralar aracılığıyla arayan kişilerin, kendisini firma yetkilisi gibi tanıttığını ve tüketicilere mevcut internet paketinden daha uygun bir hizmet paketi seçeneği sunduğunu ifade eden Tüfenkci, arayan kişilerin, internet paketinin taahhüdünün dolmak üzere olduğunu belirterek, tüketicilerin tarife/paket değişikliğine ikna edilmeye çalışıldığını anlattı.

Tüfenkci, bu yolla tüketicilerin kredi kartı ve kimlik bilgileri edinilirken, vatandaşa da mevcut paketine ilişkin taahhüt ihlal cezası çıktığını ifade etti.

Tüketicilerin, internet hizmeti aldıkları firmaların müşteri  hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar etmemesini isteyen Tüfenkci, "Kimlik ve kredi kartı bilgileri bu gibi aramalarda telefonda asla paylaşılmamalı. Eğer tüketiciler bu şekilde arandığında tereddüt yaşıyorsa herhangi bir onay vermeden mevcut internet hizmeti aldıkları firmayı arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını ve taahhüt sürelerini teyit  etsinler" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkçiDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ
Koruculardan 'gönüllü askerlik' başvurusu
Koruculardan 'gönüllü askerlik' başvurusu
Azez'de sığınmacı hazırlığı
Azez'de sığınmacı hazırlığı
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Bitcoin server hırsızları yakalandı
Bitcoin server hırsızları yakalandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim