Bakan’a suikast hazırlığındaydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece Kadıköy Acıbadem Mahallesi Betül Sokak’ta bulunan bir binaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın bulunduğu sokağı kapatarak operasyon yapılan dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ölü ele geçirilen terör örgütü üyesinin cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Bu arada Kadıköy Acıbadem’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristin, İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığı yapan DHKP-C üyesi İnanç Ö. olduğu belirlendi. İHA