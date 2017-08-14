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Bakırköy'de silahlı soygun

Bakırköy'de bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı gasp etti

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Bakırköy'de silahlı soygun
Bakırköy'de bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı gasp etti. Soyguncular kendilerine müdahale eden bina görevlisini de ayağından vurarak kayıplara karıştı. Olay Bakırköy Florya Mahallesi Çatal Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Araç sürücüsü yanına aldığı yüklü miktardaki parayla evinin otoparkından çıktı. Bu esnada binanın önünde bekleyen soyguncular ise aracın önünü keserek araçta bulunan şoförü araçtan çıkararak etkisiz hale getirdi. Olayı gören ve müdahale etmek isteyen bina görevlisi de soyguncular tarafından ayağından vurularak yaralandı. 2 milyon dolar çaldıkları iddia edilen soyguncular, olay yerine geldikleri araç ile çaldıkları parayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncularla ilgili arama çalışması başlattı.
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