Balığa giden 2 arkadaş canından oldu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, pazar günü balık avlamak için Göksu Çayı’na giden ve boğulan iki arkadaşın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:04 Bu haber kez okundu.