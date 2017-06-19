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Balığa giden 2 arkadaş canından oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, pazar günü balık avlamak için Göksu Çayı’na giden ve boğulan iki arkadaşın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

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Balığa giden 2 arkadaş canından oldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, pazar günü balık avlamak için Göksu Çayı’na giden ve boğulan iki arkadaşın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Olay, önceki akşam saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Niğde’de lisede okuyan Adem Akbolat (18), tatil için Saimbeyli ilçesindeki ailesinin yanına geldi. pazar günü öğlen saatlerinde ise Akbolat ve Ali Duran (28) motosikletle balık avlamak için Göksu Çayı’na gitti. Akşam olduğunda Akbolat ve Duran’dan haber alamayan yakınları, iki arkadaşı aramaya çıktı. Duran ve Akbolat’ın Göksu Çayı’na girdiği yerde motosiklet ve elbiselerini bulan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekipler, iş makinesiyle suyun yönünü değiştirerek iki arkadaşı aramaya başladı. Arama sırasında ekipler, Akbolat ve Duran’ın cesetlerini suya girdikleri yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.
Daha sonra cenazeler ırmaktan çıkartılıp Saimbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde ise Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile iki arkadaşın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Adem Akbolat ve Ali Duran’ın bazı yakınları ise cenazeler geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. İHA
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