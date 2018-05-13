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Balıkesir 'il imamı' İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün bazı kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptığı ve Balıkesir'de aylardır 'il imamı' olarak yeni yapılanmayı organize ettiği belirlenen karı koca, İzmir'de hücre evinde gözaltına alındı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:20
Balıkesir 'il imamı' İzmir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün yeni yapılanması içinde Balıkesir "il imamı" ve eşi "il ablası", İzmir'de bir "gaybubet evi"nde örgüt üyesi 2 kişiyle yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 4 aydır teknik ve fiziki takip yapılan "il imamı" İsmail K. ve eşi "il ablası" Fatma K'nin İzmir'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir hücre evinde kaldığı tespit edildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, adresi belirlenen İzmir'deki hücre evine yaptıkları operasyonda, İsmail K. ve "Betül" kod adını kullandığı belirlenen eşi Fatma K'yi, örgüt üyesi 2 kişiyle yakaladı.

Yakalanan 2 örgüt üyesinin de Balıkesir'de "eğitim danışmanları yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada aranan firarilerden olduğu belirtildi. Kütahya'da örgütün bazı kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptıkları ve bir FETÖ soruşturması kapsamında arandıkları tespit edilen Balıkesir "il imamı" ve eşinin, sahte kimlikle yakalandıkları öğrenildi.Yapılan araştırmalarda, aylardır Balıkesir yapılanmasını organize ettikleri belirlenen İsmail K. ve Fatma K'nin, örgüt üyelerine kentte hücre evleri ayarladıkları, onlarla toplantılar düzenledikleri tespit edildi.
AA

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