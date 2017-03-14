Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da dün sabah havalanan balonlar, aniden rüzgarlı hava sebebiyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. 8 firmaya ait olduğu öğrenilen balonların sert iniş yapması sonrasında 49 turist yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı. Özel Kapadokya Hastanesinde 12 turistin tedavi gördüğünü söyleyen Başhekim Dr. Fatih Yakut yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yakut, “Hastanemizde şuanda 12 yaralımız var. 3 tanesinin çeşitli yerlerinde kırıkları var. Diğerleri sert inişe bağlı olarak ufak tefek ağrıları var. Onun dışında herhangi bir hayati tehlikesi olan yaralı bulunmamaktadır” dedi. Kapadokya’da balonların sert iniş yapması sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesinde 32, Kapadokya Hastanesinde 12 ve Versa Hastanesinde 5 turistin tedavi altına alındığı öğrenildi. İHA
Balon faciası ucuz atlatıldı
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da dün sabah havalanan balonlar, aniden rüzgarlı hava sebebiyle sert iniş yapmak zorunda kaldı.
14 Mart 2017 Salı 15:02
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