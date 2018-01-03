Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116052
ALTIN
160.037
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.1149
EURO
4.5302

Bank Asya'nın 49 hissedarlarına gözaltı

Asya Katılım Bankası AŞ’nin A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
23 Okunma
Bank Asya'nın 49 hissedarlarına gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan zanlılardan 2’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bank AsyaFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asker organik beslenecek
Asker organik beslenecek
İş davalarında arabuluculuk zaman kaybı
İş davalarında arabuluculuk zaman kaybı
HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis
HDP'li Tuğluk'a 1 yıl 6 ay hapis
Kıraathanede silahlı çatışma
Kıraathanede silahlı çatışma
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Ahşap bina alev alev yandı 
Ahşap bina alev alev yandı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Kaza İstanbul trafiğini felç etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim