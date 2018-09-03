Banka memuru yüzünden polis olamadı

Polis memurluğu yazılı sınavına girebilmek amacıyla Polis Meslek Yüksek Okulu'na 50 TL ücret yatırarak ön başvuru yapan genç, mülakat sınavını kazandı. Yazılı sınava girmeye hak kazanan genç, sınav ücreti olarak 40 TL ücreti bir banka şubesine yatırdı.

Banka memuru iddiaya göre; aynı tarihte sınava girmekten vazgeçen bir başka kişinin yerine yanlışlıkla gencin ödeme fişini iptal etti. Bu sebeple yazılı sınava giremeyen ve polis olma hayali yıkılan genç, soluğu mahkemede aldı.

2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde banka şubesi hakkında 10 bin TL manevi tazminat ile bin 900 TL dershane ücreti, 200 TL sınava gidiş geliş ücreti, 90 TL sınav ücreti olmak üzere toplam 2 bin 190 TL ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 500 TL maddi tazminatın yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan banka avukatı ise davacının ödeme fişinin iptalinde banka görevlilerinin hatası bulunduğunu ancak hatalı işlem yapıldığına dair belgenin talep üzerine Polis Meslek Yüksek Okulu ve ÖSYM’ye fakslandığını, davacının yazılı sınava girememesinde asıl sorumlunun işlem yanlışlığı yapıldığına dair belgeyi dikkate almayan ÖSYM ve Polis Meslek Yüksek Okulu olduğunu öne sürdü.

Davacının sınava gireceği ve kazanacağına dair faraziyelere dayalı olarak tazminata hükmedilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istedi.

Polis olma hayali memura takıldı

Tarafları dinleyen mahkeme davacıya ait sınav ücreti dekontunun yanlışlıkla iptali suretiyle davalının basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu nedenle sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme, dershane ücreti talebinin davacının dershaneye sadece polis sınavına girmek için gittiği ispatlanamadığından reddi gerektiğine, sınav için yol masrafı ve makul sayılabilecek yeme içme masrafı da birlikte toplam 200 TL ile sınav ücreti olan 90 TL olmak üzere toplam 290 TL'nin davalıdan tahsili ile davacının sınava girme hakkını kaybetmesinin manevi olarak üzüntü yaratması kaçınılmaz olduğundan 5 bin TL manevi zararın ödenmesine hükmetti.

Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığına hükmetti. Polis olma hayali banka memurunun hatasına takılan genç, 5 bin lirayı bankadan tahsil etti.

İHA