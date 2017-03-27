TEM otoyolu Kocaeli kesiminde bariyerlere saplanan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza, dün saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. 34 NK 6210 plakalı otomobili ile sol şeritte seyreden 35 yaşındaki Ahmet Kaplan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sağ şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bariyerler otomobilin içine girdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekipleri ne haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü otomobil içinden çıkartmak için uzun süre çaba sarf etti. Otomobilin tavanı kesilerek, sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı. Yapılan ilk kontrollerde sürücünün yaşadığı ortaya çıktı. Hemen ambulansa konulan sürücü Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda sağ şeride geçerek, benzinlik girişinde bulunan bariyerlere saplandığı görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA
Bariyerler ok gibi saplandı
TEM otoyolu Kocaeli kesiminde bariyerlere saplanan otomobilin sürücü ağır yaralandı.
27 Mart 2017 Pazartesi 16:43
Bu haber kez okundu.