Baron, ameliyathane kapısında yakalandı

İstanbul Jandarma ekipleri nin düzenlediği operasyonda, aralarında ‘Baron’ olarak tabir edilen örgüt liderinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri bölgesinde uyuşturucu olaylarının arttığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, ilk olarak uyuşturucu kullananları belirledi. Günler süren takip neticesinde, torbacı olarak tabir edilen satıcılara ulaşan Jandarma ekipleri, örgütün tüm şemasını ortaya çıkarmak için bekledi. Takibe devam eden ekipler, örgütün dikkat çekmemek için özellikle genç ve güzel kadınlar ile çocukları kullanarak, gençleri uyuşturucu batağına çektiğini belirledi.

Kimseyle yüz yüze temas kurmayan ve açık kimliği belli olmayan “Baron” lakaplı şahsın belirlenmesi için 2 ay boyunca takibe devam eden ekipler, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde keşif yaptı. ‘Baron’ lakaplı liderin eşinin doğum yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri, ameliyathanenin kapısında hasta bekler gibi bekledi. Örgüt liderinin kimliği tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Gerekli takiplerin ardından harekete geçen Jandarma ekipleri eş zamanlı düzenlediği 2 ayrı operasyonla aralarında “Baron” olarak tabir edilen örgüt liderinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazırlanmış paketler halinde taş kokain ve 4 kilogram esrar ile çok sayıda silah ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.