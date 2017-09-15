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Barutçu Hanı restore edildi

Şanlıurfa’da, ülkede sadece 3 ilde bulunan çok katlı hanlardan birisi olan Barutçu Hanı’nın, turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında restorasyonu tamamlandı.

Barutçu Hanı restore edildi

Şanlıurfa’da, ülkede sadece 3 ilde bulunan çok katlı hanlardan birisi olan Barutçu Hanı’nın, turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında restorasyonu tamamlandı.

15 Eylül 2017 Cuma 18:06
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Barutçu Hanı restore edildi

Türkiye'de sadece İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa'da bulunan çok katlı hanlardan birisi olan tarihi Barutçu Hanı, turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında restore edildi.

Klasik Osmanlı mimarisiyle 17. yüzyılda tarihi İpekyolu üzerinde inşa edilen Barutçu Hanı, dönemin önemli ticaret merkezlerinden Şanlıurfa'da tüccarlar tarafından kullanıldı.

Demirciler Pazarı'nın kuzeyinde yer alan üç katlı yapı, bir dönem "Delilan Hanı" olarak anıldı.

Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye gönderilen barut ve askeri malzemelerin burada tutulmasının ardından "Barutçu Hanı" ismi verilen dikdörtgen planlı yapı, avlu üzerine inşa edilen sıralı odalardan oluşuyor.

Alt katı kısmen, üst katı ise tamamen revaklarla çevrili, kesme taş ve ahşaplarla inşa edilen hanın giriş kısmında, ticarethane olarak kullanılan geniş dükkanlar bulunuyor. Üst katlarda ise daha dar yapılmış odalar yer alıyor.

Yaklaşık 56 yıldır küçük işletmelerin bulunduğu handa başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aslına uygun yapılan restorasyonla, tarihi hanın turizme kazandırılması amaçlanıyor.

 AA

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