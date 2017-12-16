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Başbakan Yıldırım Bangladeş'e gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

16 Aralık 2017 Cumartesi 15:01
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Başbakan Yıldırım Bangladeş'e gidecek

Yıldırım, Bangladeş'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında 19-20 Aralık'ta başkent Dakka'da üst düzey görüşmeler yapacak. Ziyarette, Bangladeş'le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan  ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere  bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Dakka'daki temaslarının ardından Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine geçecek.

Burada Rohinga Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret edecek  Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım  faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali Yıldırım
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