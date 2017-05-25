Başhekim son yolculuğuna uğurlandı

Makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen son yolculuğuna uğurlandı. Başhekim Berilgen için dün ilk olarak görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Olay, Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana gelmişti. Medikal işiyle uğraştığı öğrenilen S.G., görüşme bahanesiyle girdiği Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i odasında 3 el ateş ederek vurmuş, saldırgan daha sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar giriminde bulunmuştu. Başhekim Berilgen 5 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Başhekim Berilgen için dün ilk olarak görev yaptığı ve saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği hastanenin morgu önündü tören düzenlendi. Kendisi için hayatının en kötü iki gününü geçirdiğini belirten FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, “Kendisine menfur saldırı olmadan yaklaşık 1,5 saat önce odasında beraberdik. Odasından ayrıldıktan 1,5 saat sonra bu menfur saldırıyı duydum. Said Bey'le çeyrek asıra yakındır asistanlıktan beri hep kardeş gibiydik. Olduğu gibi yaşayan bir insandı. Görünüşten uzak, sadece işini yapan, makam ve mevki sevdası olmayan bir arkadaşımızdı.” diyerek gözyaşları arasında helallik istedi.

Daha sonra mesai arkadaşları da kısa bir konuşma yaparak, başhekim Berilgen'in, çok iyi bir insan olduğunu aktardı. Ardından Berilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı morgdan alınarak cenaze aracına konulup, tekbirlerle üniversite içerisinde bulunan camiye götürüldü.

Hastane çalışanları saldırıyı kınadı

Bu arada Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından mesai arkadaşları saldırıyı kınayarak tepki gösterdi. Hastanenin poliklinikleri önünde FÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hastane personeli ve öğrenciler bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 'Öyle bir meslek ki katilini kurtarmaya çalışıyor', 'Zor yetişip kolay ölmeme göz yumma', 'Yaşatmak için çıktığımız yolda ölüyoruz', 'Beyaz önlüklerimizi kırmızıya bulamayın' pankartları da açıldı.