Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başhekime silahlı saldırı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen’e silahlı saldırı düzenlendi.

Bu haber kez okundu.

Başhekime silahlı saldırı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başhekim ağır yaralanırken, saldırganın da kendini vurduğu öğrenildi. Olay, saat 12.15 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana geldi. İddiaya göre, medikalci olduğu belirtilen bir şahıs başhekime silahlı saldırıda bulundu. Başhekimi ağır yaralayan saldırgan, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti. Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine Vali Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül gelirken, çok sayıda polis çevre güvenliği aldı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fırat Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100