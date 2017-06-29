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Basın Ekspres yolunda bir araç alev alev yandı

Basın Ekspres Güneşli Mevkiinde bir araç alev alev yandı

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Basın Ekspres yolunda bir araç alev alev yandı
Basın Ekspres Güneşli Mevkiinde bir araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken otoyolda trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay, Basın Ekspres Güneşli Mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 34 BP 4550 plakalı araçtan seyir halin olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden araç sürücüsü, aracını hemen yol kenarına çekerek araçtan uzaklaştı.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın her yanını sardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otoyolun ortasında alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik sıkışıklığı yaşandı.
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Basın Ekspres Güneşli Mevkii
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