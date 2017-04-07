Başkasına ait araziyi satacaklardı İzmir'in Çeşme ilçesinindeki başkasına ait 17 dönümlük araziyi, 15 bin teneke yağ karşılığı satmaya kalkan 7 zanlı yapılan operasyonla yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinindeki başkasına ait 17 dönümlük araziyi, 15 bin teneke yağ karşılığı satmaya kalkan 7 zanlı yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar, Reisdere'de yaşayan E.İ. adlı şahsa ait 5 milyon lira değerindeki 17 dönümlük araziyi, E.İ. adına sahte kimlik çıkararak, Antalya'da bir noterde aldıkları vekaletle satmaya kalktı. Araziyi satmak için bir alıcı ile irtibata geçen zanlılar, yağ fabrikası sahibinin 15 bin teneke yağ karşılığı araziyi alma teklifini kabul etti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, kendilerine yapılan ihbar üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile zanlıları takibe aldı. 5 Nisan Çarşamba günü, KOM ekipleri sahte kimlikle çıkartılan vekaletnameyle, Çeşme Tapu Dairesinde satış işlemini gerçekleştirmek üzere olan zanlılardan 3'ünü yakaladı. Zanlılardan 4'ünün de Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, diğer zanlıları da yakalayarak Çeşme'ye getirdi. Sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme Adliyesine getirildi. İHA