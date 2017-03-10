Başkent'te çifte infaz

Başkent 'tin olaylarıyla ünlü Çinçin semtinde, husumetli oldukları şahıslar tarafından otomobilde çapraz ateşe tutulan 2 şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Volkan G. ve Onur S. isimli saldırganlar, Yamaç Mahallesi 170 Sokak’ta 06 FA 723 plakalı otomobili durdurduktan sonra, tabanca ve uzun namlulu silahla çapraz ateşe tuttu. Otomobilin içinde bulunan Alican ve Onur Ş. isimli şahıslar, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar, bindikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, saldırıya uğrayan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki delilleri topladı. Ölen şahısların yakınları, durumu öğrendikten sonra olay yerine geldi. Sinir krizleri geçiren şahıslar, polis ekipleri tarafından güçlükle zapt edildi.