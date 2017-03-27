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Başkent'te feci kaza 5 ÖLÜ

Ankara'nın Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Başkent'te feci kaza 5 ÖLÜ
Ankara'nın Akyurt ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı 06 AGU 27 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki ağacı ve elektrik direğini yıkarak devrildi. 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü, Burak Tosun, Yaşar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldırıldıkları Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan beton mikserinin şoförü tedavi altına alındı. AA
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