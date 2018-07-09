Başkent'te milyonluk operasyon

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın evine geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. Hırsızlar, kasanın içinde bulunan 200 bin TL değerinde özel yapım pırlanta ve altın takılar, toplam değeri 150 bin TL olan çantaları, televizyon ve şahsa ait olan değeri çok yüksek 2 adet lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine intikal eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evin içinde bulunan güvenlik kamerası ve mobese kameraların incelenmesi sonucu, hırsızlığı gerçekleştirenlerin A.T. ve M.E.D. isimli 2 şahsın olduğu tespit edildi.

Yapılan tespit üzerine şahısların aynı evde ikamet ettikleri belirlendi. Hırsızların yakalanması için şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şafak vakti gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şahısta kıskıvrak yakalandı.

Şahısların evlerinde yapılan incelemelerde, çaldıkları 2 adet lüks otomobili dikkat çekmemek için kapının önüne park ettikleri belirlendi. Öte yandan, A.T.’nin 9 evden hırsızlık başta olmak üzere 14 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildiler

Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şahıs, emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından devam eden çalışmalar sonucunda, tutuklanan 2 şahsın başında olan ve olayları planladığı değerlendirilen üçüncü bir şahıs daha tespit edildi. Tespit edilen S.Y.’nin lakabının ise ‘Hayalet’ olduğu belirlendi. Ekipler tarafından ‘Hayalet’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hayalet’in evinde servet çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Hayalet’ isimli operasyon sonucunda, Hayalet lakaplı S.Y. yakalandı. S.Y.’nin evinde yapılan aramalar sonucunda kalemler, tesbih, çelik kasa, 600 bin TL, çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Hayalet’in vatandaşları yaklaşık 2 milyon 750 bin TL maddi zarara uğrattığı belirlendi.

Öte yandan evde, 2 adet kurusıkı 2 adet tabanca ve hırsızlık işinde kullanılacak çok sayıda alet bulundu. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan 'hayalet' lakaplı S.Y, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. 12 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Hayalet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA