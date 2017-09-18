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Başkent'te rehin operasyonu

Başkent'te bir şahıs, 2 kardeşini silahla rehin aldı. Özel harekat polislerinin devreye girdiği olayda, şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:31
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Başkent'te rehin operasyonu

Başkent Ankara’da bir kişi 2 kardeşini silahla rehin aldı. Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Lale A. ile tartışan Yiğit Can A. isimli şahıs, annesini dışarıya atmasının ardından kardeşlerini silahla rehin aldı. Karakola giden Lale A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Kaan ve Muhammet A. isimli kardeşlerini rehin alan şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikazlarını dikkate almayan Yiğit Can A., iddiaya göre etrafa ateş etmeye başladı.

Olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle çeviren polis, özel harekat ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekipleri de olası bir ihtimale karşı hazır bekletildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, operasyon için hazırlıklara başladı. Uzun süren çalışmaların ardından polislerce ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın polisleri olay yerinden uzaklaştırmak için Felek Caddesi'nin yakınlarında asılsız ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentRehinOperasyon
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