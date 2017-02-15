Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Başkent’te çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Başkent’te Sobacılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:05
Başkent’te çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Yangın, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ulus Sobacılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan, Şahin Ö’ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden çevrede esnaflar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm binayı sararak, çevresindeki iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan yürüttüğü söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemlerine devam etti. İtfaiye ekipleri, yangından dolayı büyük hasar alan binanın etrafında çökme tehlikesine karşı önlem aldı. Binanın boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Çevrede bulunan vatandaşlar, bina sahibinin şehir dışında olduğunu, binaya uyuşturucu madde bağımlılarının girip çıktığını, yangını da onların çıkarmış olabileceğini iddia etti. İHA
Anahtar Kelimeler:
YangınUlus Sobacılar Çarşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim