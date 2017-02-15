Başkent’te çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Yangın, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ulus Sobacılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan, Şahin Ö’ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden çevrede esnaflar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm binayı sararak, çevresindeki iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan yürüttüğü söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemlerine devam etti. İtfaiye ekipleri, yangından dolayı büyük hasar alan binanın etrafında çökme tehlikesine karşı önlem aldı. Binanın boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.