Başkent’te korkutan patlamalar

Olay önce gün saat 14.30 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Aktepe Mahallesi'ndeki bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açık pencereden iki adet patlayıcı haline getirilmiş deodorant şişesi atıldı. Ucuna bez parçası bağlandığı iddia edilen deodorant şişelerinin infilak etmesi nedeniyle evden iki patlama sesi duyuldu. Patlama sesini duymalarının ardından panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, patlama nedeniyle tansiyonu yükselen ve bayılan ev sahibi Zahide A.’yı hastaneye kaldırdı.

Olay yerine bomba imha uzmanları, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Bomba imha uzmanları patlayan şişeleri incelerken, patlayıcıların atıldığı odadaki kapının ve yerdeki mermer taşlarının kırıldığı, çamaşır makinesinin zarar gördüğü belirtildi. Polis, patlayıcıları attığı iddia edilen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını topladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.