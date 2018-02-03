Başkent’te şüpheli çanta paniği

Ankara’da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Söğütözü Caddesi üzerindeki yol kenarına bırakılan el çantasını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, 1 Şubat'ta Ankara Vergi Dairesinde meydana gelen patlama ile dün Bursa'da infilak ettirilen el yapımı patlayıcı olaylarını değerlendirerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli çantanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, yolu araç trafiğine kapatmasının ardından bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşları uzaklaştırmasının ardından şüpheli çantaya yaklaştı.

Elindeki demir çubuk ile çantayı inceleyen bomba uzmanı, dikkatli çalışma ile çantayı açtı. Bomba olmadığı anlaşılan çantanın içinden gazilere ait olduğu değerlendirilen antika bıçaklar, birkaç parça ev eşyası ile dua kitapları çıktı.

İHA