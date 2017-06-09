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Baskından kaçmak isterken 3'üncü kattan düşerek öldü

İzmir'de, bir binada kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda, söz konusu binadan kaçmaya çalışan bir kişi 3'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

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Baskından kaçmak isterken 3'üncü kattan düşerek öldü
İzmir'de, bir binada kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda, söz konusu binadan kaçmaya çalışan bir kişi 3'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis ekipleri mahallede bulunan 3 katlı bir binada kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu binaya baskın düzenledi. İddialara göre, polisin geldiğini fark eden 30 yaşındaki İrfan Özel, binanın 3'üncü katına çıkarak kaçmak istedi. Fakat çıktığı çatıda dengesini kaybeden Özel, 3'üncü kattan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Özel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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