Başsavcıya gözü yaşlı veda







Denizli ’de Çarşamba günü trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende yaralı koruma, başsavcının tabutunu öptü. Başsavcının hakim eşinin "Ben seni sabah böyle göndermemiştim daha çok gençtin" sözleri yürekleri dağladı. Alper ve makam şoförü için Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tören öncesi adliye binasına gelerek, Başsavcı Alper’in odasına gitti.

Tören alanına gelen Başsavcının eşi Hatıran Alper, "Çok kıymetliydi gitti" diye gözyaşı dökerken, annesi Ulviye, "Benim oğlum buralara tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Allah geride kalanlara uzun ömür versin" diye feryat etti. Bakan Bozdağ, Mustafa Alper’in annesine başsağlığı diledi. Kazada yaralanan koruma polis Ramazan Uğur, Alper ve Akşehirli'nin tabutunu öptü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin özgeçmişleri okundu. Daha sonra Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Niyazi Yar, konuşma yaptı. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Başsavcı Mustafa Alper’in 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya koyduğu tavra vurgu yaptı.

Başsavcı Alper’in cenazesi ilk olarak, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine oradan da toprağa verilmek üzere Aydın’ın Söke ilçesine gönderildi. Akşehirli’nin cenazesi ise Merkez Hilal Camisii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Memuriyet hayatına sağlık memuru olarak başlamıştı

Mustafa Alper, 1969 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu bitirdikten sonra 60. Yıl Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İzmir’de bir süre öğretim görevliliği yapan Başsavcı, daha sonra İzmir’de askerliğini tamamladı.

Alper, daha sonra 1990 yılında Ankara Numune Hastanesinde sağlık memurluğu yaptı. Ardından İzmir 70. Yıl Sağlık Eğitimi Enstitüsünde kültür dersleri öğretmenliği yaptı, 1995 yılında Ankara Hakim/Savcı adayı olarak mesleğe başladı. Stajının ardından Konya/Ereğli, Muş-Varto, Afyonkarahisar-Dazkırı ve Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları, Van ve İskenderun Başsavcılıkları, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavclığı görevini yaptı. Alper, 13 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.

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