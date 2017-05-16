Başsavcıya sosyal medyadan saldıran avukat tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı , Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine sosyal paylaşım sitesinde, paylaşım yapan İzmir Barosuna kayıtlı avukat Ayşe Rabia Y. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, FETÖ propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen Ayşe Rabia Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli avukat Ayşe Rabia Y., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan avukat Ayşe Rabia Y.’nin, 15 Temmuz’dan hemen önce boşandığı eşinin KHK ile üniversiteden atıldığı, çocuklarının FETÖ’yle bağlantılı okullarda okuduğu, yine Bank Asya’da da hesap hareketlerinin bulunduğu, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Denizli eski Rektörü Hüseyin Bağcı, tutuklu genel sekreter Kenan Çoyan gibi isimlerin avukatı olduğu ortaya çıktı. İHA