Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başsavcıya sosyal medyadan saldıran avukat tutuklandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medya hesabında olumsuz paylaşımlarda bulunmaktan gözaltına alınan avukat Ayşe Rabia Y., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı

Bu haber kez okundu.

Başsavcıya sosyal medyadan saldıran avukat tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine sosyal paylaşım sitesinde, paylaşım yapan İzmir Barosuna kayıtlı avukat Ayşe Rabia Y. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, FETÖ propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen Ayşe Rabia Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli avukat Ayşe Rabia Y., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.
Tutuklanan avukat Ayşe Rabia Y.’nin, 15 Temmuz’dan hemen önce boşandığı eşinin KHK ile üniversiteden atıldığı, çocuklarının FETÖ’yle bağlantılı okullarda okuduğu, yine Bank Asya’da da hesap hareketlerinin bulunduğu, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Denizli eski Rektörü Hüseyin Bağcı, tutuklu genel sekreter Kenan Çoyan gibi isimlerin avukatı olduğu ortaya çıktı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100