Batan tekneden cezaevine

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu ve 6 kişinin öldüğü teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.

Ayvalık'ta 28 Temmuz'da teknenin batması sonucu yakalanan 9 kişiden 4'ünün sorgusu tamamlandı. Haklarında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince arama kaydı bulunan İ.A, B.Ç. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bartın'da aranan H.A. ise Ayvalık'ta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

3'ü çocuk 6 kişi ölmüş 9 kişi kurtarılmıştı

Ayvalık'tan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi ölmüş, bir kişi kaybolmuş, 9 kişi kurtarılmıştı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği belirtilmişti. Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti.

İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti. Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirilmişti.

AA