Kaza, Batman-Hasankeyf karayolu Kesmeköprü köyü mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Gercüş ilçesi Ulaş köyüne giden Mehmet Emin Yelboğa yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan Mehmet Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mehmet Emin Yelboğa, Murat T., Mehmet Ali I., Fatma, Hüseyin, Halil, Zeynep ve İbrahim K. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. İHA
Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
11 Mart 2017 Cumartesi 16:11
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