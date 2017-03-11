Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Bu haber kez okundu.

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Kaza, Batman-Hasankeyf karayolu Kesmeköprü köyü mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Gercüş ilçesi Ulaş köyüne giden Mehmet Emin Yelboğa yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan Mehmet Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mehmet Emin Yelboğa, Murat T., Mehmet Ali I., Fatma, Hüseyin, Halil, Zeynep ve İbrahim K. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
KazaBatman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100