Bavul dolusu vizon derisi ele geçirildi

Ukrayna 'dan Atatürk Havalimanı na gelen 2 şahsın valizlerinde 65 bin TL değerinde 150 adet vizon derisi olduğu düşünülen eşya ele geçirildi. Ukrayna Odessa’dan ülkeye giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanına gelen 2 şahıs, pasaport kontrolü sonrası giriş işlemlerini müteakip 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hatta gelerek Gümrük Kontrol Noktasını geçti. Şüphe üzerine durdurulan şahısların beraberinde getirdiği valizler x-ray cihazına sevk edildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin X-ray cihazında valiz içerisinde şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine yapılan incelemede şahsa ait bagajlarda çok miktarda vizon derisi olduğu düşünülen eşya tespit edildi.

Şahıs ve valizi, sayım ve tespitinin yapılması amacıyla AHL Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine getirildi. Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde yapılan kontrollerde; şahıslardan birisine ait bavul içerisinde 84 adet ve diğerine ait bavul içerisinde 66 adet olmak üzere gümrüklenmiş değeri 65 bin 121,84 TL olan toplamda 150 adet vizon derisi olduğu düşünülen eşya tespit edildi. Şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/1. Maddesi 'Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' kapsamında soruşturma başlatıldı. İHA