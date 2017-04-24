Bayrak-49 operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yürütülen Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli operasyonu tamamlandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00’den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli operasyonu 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 04.00'da tamamlanmıştır.



Söz konusu operasyon kapsamında, Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el telsizi, 4 adet sırt çantası, 1 adet ilk yardım çantası, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş. Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 2 terörist işbirlikçisi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır.



Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 4 adet mayın/EYP düzeneği ile EYP yapımında kullanılan, 3 adet tüp, 30 kilogram amonyum nitrat, 6 adet pil bloğu ve 25 metre kablo tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Hakkari'de bin 280 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Hakkari'de yapılan arazi arama tarama faaliyetleri esnasında bin 280 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, “İlimiz merkez Ceylanlı köyü Doğanlı mevkii kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 23 Nisan 2017 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde bin 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizin operasyon bölgesine intikali esnasında yol kenarına gizlenmiş vaziyette EYP tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. İHA