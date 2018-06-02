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Bayram öncesi otobüs bileti kalmadı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiğini açıkladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:53
Bayram öncesi otobüs bileti kalmadı

Özcan, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk yarısının geride kaldığını hatırlatarak, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri olsa da bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle otobüs biletlerine yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Ramazan Bayramı öncesindeki haftanın otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Özcan, "8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. O tarihten bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık. Onlar da yavaş yavaş dolmaya başladı" dedi.

İstanbul'dan günlük ortalama bin 500-bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun ortalama yüzde 25'inin Trakya, yüzde 75'inin ise Anadolu'ya gittiğini anımsatan Özcan, "Bu bin 500-bin 600 sefere ek olarak, 8 Haziran sonrası ilk günler için 400-500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. Onların biletleri de hızlı bir şekilde tükeniyor" diye konuştu.

Birol Özcan, ek seferlerle birlikte son hafta İstanbul'dan günde ortalama 2 bin otobüs seferinin yapılacağını, bunun, bir haftalık süreçte 14 bin sefer anlamına geldiğini belirterek, "Her otobüste ortalama 45 yolcu bulunuyor. Bu rakam da 630 bin yolcu yapıyor. Yani, son bir haftada 630 bin kişiyi memleketine, ziyaret yapacağı kente, eşinin, dostunun, akrabasının yanına taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayramOtogarBiletYolculuk
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