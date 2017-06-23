Bayram öncesi tek tek denetlendiler

Ramazan boyunca soframıza gelenleri tek tek kontrol eden zabıta ekipleri bayram öncesi de kontrolü elden bırakmadı. Fırın ve imalathanelerde yapılan gıda denetimlerinde sınıfı geçemeyenlere ceza kesildi.

Fırınlar, pastaneler, tatlı imalathaneleri tek tek denetlendi. Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi son kontrollerini yaptı.

Ramazan boyunca devam eden denetimler bayram öncesi de sürdü. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapıldı. Hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi. Kontrollerde bazı sıkıntılı durumlar yaşansa da Ramazan boyunca yapılan denetimler meyvesini verdi. İşletmelerin çoğu sınıfı geçti.

(İHA)