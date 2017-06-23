Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram öncesi tek tek denetlendiler

Ramazan boyunca soframıza gelenleri tek tek kontrol eden zabıta ekipleri bayram öncesi de kontrolü elden bırakmadı. Fırın ve imalathanelerde yapılan gıda denetimlerinde sınıfı geçemeyenlere ceza kesildi.

Bu haber kez okundu.

Bayram öncesi tek tek denetlendiler

Ramazan boyunca soframıza gelenleri tek tek kontrol eden zabıta ekipleri bayram öncesi de kontrolü elden bırakmadı. Fırın ve imalathanelerde yapılan gıda denetimlerinde sınıfı geçemeyenlere ceza kesildi.

Fırınlar, pastaneler, tatlı imalathaneleri tek tek denetlendi. Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi son kontrollerini yaptı.

Ramazan boyunca devam eden denetimler bayram öncesi de sürdü. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapıldı. Hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi. Kontrollerde bazı sıkıntılı durumlar yaşansa da Ramazan boyunca yapılan denetimler meyvesini verdi. İşletmelerin çoğu sınıfı geçti.

(İHA)

İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100