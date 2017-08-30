Bayram tatili için gelen midibüs takla attı: 19 yaralı

İstanbul’dan Kastamonu’ya Kurban Bayramı tatili için gelen ailenin bulunduğu midibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne Kurban Bayramı tatili için gelen Hurşit Ekinci idaresindeki 34 ZN 7918 plakalı midibüs, Taşköprü-Hanönü karayolunda Hamzaoğlu köyü mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.



Kazada midibüs içerisinde bulunan Hüseyin Efe Ekinci (11), Kaan Ekinci (12), Eren Ekinci (15), Fatma Ekinci (34), Reyhan Ekinci (34), Beyhan Ekinci (47), İsmail Ekinci (37), Yağız Efe Aşıkcı (2), Nuray Altunkaya (41), Yaşar Göktaş (45), Mustafa Serçe, Döndü Yılmaz Serçe (30), Tuğba Tanem Aşıkcı (5), Nedim Çatal (34), Şükrü Şahin (64), Birgül Şenol, Sena Sultan Serçe, Selami Akça (41) ve Gamze Altunkaya (17) yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza yapan aracı kontrollü bir şekilde çekici marifetiyle kaldırarak otoparka çekilmesini sağladı.

(İHA)