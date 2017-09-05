Bayramda 122 can gitti

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç/sürücünün denetlendiğini, eksikliği görülen 170 bin 895’ine ceza uygulandığını açıkladı. Bakanlık, alınan tüm tedbirlere rağmen, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, karayollarında, 2016 yılındaki Kurban Bayramı'na göre pik saatler esas alındığında bu bayramdaki araç yoğunluğunda yaklaşık yüzde 20 oranında artış olduğu belirtilerek bu bayramda yaşanan araç yoğunluğunun son yılların en fazlası olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Vatandaşların bayram tatili öncesi, süresi ve sonrasında güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla bir dizi tedbirler alındığı ve uygulamalar gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek bu kapsamda; bu bayram için diğer bayramlarda görevlendirilen ekip ve personel sayısının iki katına çıkarıldığı, toplamda 6 bin 635 ekip ve 52 bin 936 personelin görevlendirildiği, trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliğinin ve görünürlüklerinin öne çıkarıldığı vurgulandı.

Bayram süresince sıkı denetim

Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç/sürücünün denetlendiği, eksikliği görülen 170 bin 895’ine (yüzde 15,9) ceza uygulandığı vurgulanan açıklamada, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

Kazaların oluş şekli ve zamanları incelendiğinde; kazaların çoğunluğunun 18.00 - 22.00 saatleri ile 04.00 - 08.00 arasında gerçekleştiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Kazaların büyük bir çoğunluğunun tek araçlı, yoldan çıkma, refüj, banketlere ve duran araç/engel/cisme çarpma, savrulma şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Meydana gelen kazalarda kavşak kazalarının ve yayaya çarpma kazalarının önemli bir yer tuttuğu tespit edilmiştir.”