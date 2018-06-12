Bayramda hangi köprüler ücretli

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince, AKP döneminde yapılanlar hariç Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 14 Haziran itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Karayolları başta olmak üzere, demiryolu, denizyolu ve havayollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 14 ve 17 Haziran'da ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yapılacağını belirtti.

Hava ve denizyollarında da ek seferlerin konulduğuna ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığına işaret eden Arslan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış gösterdiğini kaydetti.

Yol çalışmalarına ara verildi

Arslan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yol çalışmalarına ara verildi. Trafiği yoğun tatil bölgelerinde ise ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Özellikle otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yaptık ancak şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Yola çıkmadan önce yol hakkında bilgi alın

Arslan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilecekler. Ücretsiz Alo 159 hattından da yol durumlarına ilişkin bilgi alabilecekler." dedi.

'Kimsenin bayramını acıya dönüştürmeyin'

Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollarla köprülerin arife günü dahil, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Arslan, uygulamanın 18 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini bildirdi.

Amaçlarının vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

AA