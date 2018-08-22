Bayramı zehir eden haber: 70 ölü, 400 yaralı

Bayram tatili trafik kazaları ile başladı, kazalarla devam ediyor.
9 günlük tatilin ilk 4 gününde onlarca ocak söndü.
17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra yaşanan kazalarda 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
18 Ağustos Cumartesi günü 21 ayrı kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
19 Ağustos Pazar günü 19 farklı kazada 23 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.
20 Ağustos Pazartesi günü yaşanan kazalarda 15 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
Bayramın 1. günü olan 21 Ağustos'ta 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
İşte son 24 saatte yaşanan kazalardan bazıları.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde takla atarak sazlık alana devrilen otomobilde Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan hayatını kaybetti.
Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında camdan fırlayan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Bursa’da yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü.
Eşi ile birlikte bayram ziyaretine giden 7 aylık hamile Gülay Yılmaz karnındaki bebeği ile birlikte can verdi.
Sinop'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Sultan ve Elif Eren hayatını kaybetti.
Kocaeli Tem otoyolunda alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 9 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı.
Antalya’nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Haber Merkezi