Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
231.672
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7780
EURO
6.9689

Bayramı zehir eden haber: 70 ölü, 400 yaralı

Trafik kazaları bu kurban bayramı tatilini de zehir etti. Sadece tatilin ilk 4 gününde yaşanan kazalarda 70 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla yaralı var.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:22
Bayramı zehir eden haber: 70 ölü, 400 yaralı

Bayram tatili trafik kazaları ile başladı, kazalarla devam ediyor.

9 günlük tatilin ilk 4 gününde onlarca ocak söndü.

17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra yaşanan kazalarda 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

18 Ağustos Cumartesi günü 21 ayrı kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü 19 farklı kazada 23 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

20 Ağustos Pazartesi günü yaşanan kazalarda 15 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Bayramın 1. günü olan 21 Ağustos'ta 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

İşte son 24 saatte yaşanan kazalardan bazıları.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde takla atarak sazlık alana devrilen otomobilde Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında camdan fırlayan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi  yaralandı.

Bursa’da yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü.

Eşi ile birlikte bayram ziyaretine giden 7 aylık hamile Gülay Yılmaz karnındaki bebeği ile birlikte can verdi.

Sinop'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Sultan ve Elif Eren hayatını kaybetti.

Kocaeli Tem otoyolunda alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 9 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BayramKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'dan hain tuzak
PKK'dan hain tuzak
Akçaabat'ta korkutan yangın
Akçaabat'ta korkutan yangın
İnşaat sahasında korkunç görüntü!
İnşaat sahasında korkunç görüntü!
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kurban pazarlarında arife hareketliliği
Kurban pazarlarında arife hareketliliği
Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
Aman dikkat! Kendinizi kurban etmeyin
Aman dikkat! Kendinizi kurban etmeyin
Soran çok ama... Kurban pazarlarında kafalar karışık
Soran çok ama... Kurban pazarlarında kafalar karışık
Mum ışığındaki düğüne tazminat
Mum ışığındaki düğüne tazminat
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim