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Bekçi olmak için şartlar...

Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Mart 2018 Cuma 15:44
Bekçi olmak için şartlar...

Yönetmeliğe göre, en az ilkokul mezunu, askerliğini tamamlamış, 18 yaşından büyük ve 31 yaşından gün almamış kişiler, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurabilecek.

Başvuruda bulunan adaylarda aranan bazı şartlar ise şöyle: "Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bekçi
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