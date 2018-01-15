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Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunun, Kanal İstanbul için en uygun güzergâh olarak seçildiğini söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:17
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Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı

Bakan Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve projenin güzergâhına ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de Kanal İstanbul Projesi'nin kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'i Marmara ile bağlayacak yeni su yolu yapma projesinde ilk hedefin, medeniyetlere ve kültürlere başkentlik yapan İstanbul'da Boğaziçi üzerindeki gemi trafik yükünü azaltmak olduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Hedef, İstanbul Boğazı'ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmaktı. Bir diğer hedefimiz o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, su yolu güzergâhında kentsel dönüşüm de yaparak, güzergâh üzerindeki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak, daha modern bir yaşam sağlamaktı. Bir diğer amacımız, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşımasından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini artırmaktı."

Arslan, proje çalışmalarında ülkenin önde gelen İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi gibi üniversitelerinden aktif olarak görevde olan, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası uzmanlardan destek aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Arslan, değerlendirme kriterleri dikkate alındığında 5 farklı alternatiften 4. alternatif olan 'Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu' koridorunun Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergâh olarak seçildiğini belirterek, "Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkmış olacak. Güzergâhımız yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğundadır" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kanal IstanbulİstanbulDenizUlaştırma BakanıAhmet Arslan
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