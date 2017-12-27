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Bekâr evinde çekiçli dehşet  2 ÖLÜ

6 kişinin yaşadığı bekâr evinde yaşanan olayda 2 kardeş hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen çekiçli saldırgan gözaltına alındı

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:26
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Bekâr evinde çekiçli dehşet  2 ÖLÜ

İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde dehşet veren bir olay yaşandı.

Binanın üçüncü katında bekâr evi olarak kullanılan 6 kişinin kaldığı dairede çıkan olay sırasında Mehmet B. İsimli şahıs, bıçak çekiç kullanarak Barış K. ve Metin K. İsimli şahısları öldürerek evden çıktı.

Daha sonra eve çok yakın bir kahvede evde kalan bir başka arkadaşı olan Hüseyin B.’ın olduğunu öğrenen şahıs buraya giderek cinayet işlenen çekiçle burada da saldırı gerçekleştirdi.

Hüseyin B. ağır yaralanırken zanlı Mehmet B. kaçarak uzaklaştı. Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ise, zanlıyı kısa sürede yine Canan Sokak içerisinde yakaladı.

Zanlının ilk ifadesi üzerine daireye çıkan polisler korkunç cinayetle karşılaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.

Olayın şokunu yaşayan apartman sakinleri “sabah çok ses duyduk. Böyle bir şey olduğunu düşünsek anında polise haber verirdik. Daha önce kavga gürültülerini duymamıştık” dediler.
İHA

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