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Belediye otobüsünde linç girişimi

Belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldükten sonra polise teslim edildi

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Belediye otobüsünde linç girişimi
Adana'da belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi. Olay, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı, Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi mevkiine geldiği sırada, kucağında çocuk olan bir kadın, çığlık atıp yanındaki Mehmet B.'ye vurmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Bu sırada vatandaşlar da kadının yanına geldi. Genç kadın, şahsın cinsel organını çıkartarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı. Otobüs sürücüsü ise hemen kapıları kapatarak polisi aradı. Polis gelene kadar vatandaşlar da zanlıyı tutup bırakmadı. Polis, olay yerine gelince otobüsün kapıları açıldı ve Mehmet B., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın ise gözyaşları içinde polise şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada zanlı, engelli olduğunu ileri sürdü. Genç kadın ise şikayetinden vazgeçmedi. Vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA
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