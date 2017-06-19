‘Ben bu modeli ülkem için yazdım’

SELİM AYANOĞLU - HAYDAR YILDIZ / ANKARA









Bugüne kadar ihtiyaç sahibi birçok kişiye el uzatmış ve sayısız birçok hizmette bulunmuş olan Bugüne kadar ihtiyaç sahibi birçok kişiye el uzatmış ve sayısız birçok hizmette bulunmuş olan Mina Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye’nin geleceği olan gençliği yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiş olan İcmal Gençlik Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği iftar, çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. İftarın onur konuğu İcmal Gençliğinin fikir mimarı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tı. Mina Derneği ve İcmal Gençlik Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği programda iftar vakti öncesinde İcmal Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından birbirinden değerli ve maneviyat dolu ilahiler seslendirildi. İlahilerin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve akabinde konuşmalara geçildi.

‘Mina Derneği olarak birçok projeye imza attık’

İftar programında konuşan Mina Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli, birlikte olmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın çok büyük bir muhabbet kaynağı ve çok büyük bir ibadet olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Öncelikle bizleri onurlandıran ve Peygamberimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sözünü derneğimizin yapmış olduğu faaliyetlerde nirengi noktası kabul etmemizde bize yol gösteren Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Mina Derneği olarak birçok sosyal yardım projesine imza attık, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştık. Gittiğimiz ailelere sadece yardım götürmedik. Onlarla beraber oturduk, onlarla hemhal olduk. Onlara bir kardeş, bir abla olup onların gönüllerini kazandık. Bu akşamki iftarımızdaki kalabalık ve muhabbet de bunun eseridir.”

‘Fikir mimarımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’

İftar programında konuşan İcmal Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Fatih Ekici davete icabet eden katılımcılara teşekkür etti ve onur konuğu Prof. Dr. Haydar Baş’a şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “İcmal Gençlik Derneği Türkiye’mizin her köşesinde hızlı bir şekilde büyüyor. Gençlerimizin madden ve manen yetişmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin yıkılmayan tek kalesi olan İcmal Gençliğine tüm gençlerimizi taşımayı hedefliyoruz. Fikir mimarımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in dua ve destekleriyle ve bizlerin de gayretiyle inşallah bu amacımıza en kısa sürede ulaşacağız.”

‘Bizim modelimizden başka çıkış kapısı yoktur’

İftar programında konuşan programın onur konuğu BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, iftarı organize eden Mina Derneği ve İcmal Gençlik Derneği’ni tebrik ettiğini belirterek, şunları söyledi: "İki derneğimiz de toplumumuzun ve gençlerimizin yararı için faaliyetlerde bulunan, ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip derneklerdir. Bu sebeple bu akşamki iftarda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ben bir eğitimciyim. Hayatımın 22 yılı eğitim ve öğretimle geçti. Benim vazifem insan yetiştirmektir. Bakanından vekiline, doktorundan mühendisine her sahada birçok insan yetiştirdim, yetiştirmeye de devam ediyorum. Bu bakımdan temellerini seksenli yıllarda attığımız İcmal hareketi gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında çok önem verdiğimiz bir harekettir.” Konuşmasında ortaya koymuş olduğu Milli Ekonomi Modeli’nden de bahseden Baş, “Eğitimci kimliğimin yanında, dünyaya yön veren bir iktisadi modeli yazmayı şükürler olsun Rabbim bana nasip etti. Ortaya koymuş olduğum model şu an 4 milyarın üzerinde nüfusa sahip BRICS ülkelerinde uygulanıyor. Ben bu modeli sağcı - solcu ayrımı yapmadan, etnik köken ayrımı yapmadan, Şii - Sünni ayrımı yapmadan tüm ülkem insanları için yazdım. Gönül isterdi ki dünyanın sahiplendiği bu modeli ülkem insanı da sahiplenip sıkıntılarından kurtulsaydı. Ülkem insanının sıkıntı içinde olmasının yegâne sebebi bu modele sırtını dönmesidir. Kurtuluş için milletimizin Milli Ekonomi Modeli’nden başka çaresi yoktur. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bizim modelimizden başka çıkış kapısı yoktur" şeklinde konuştu.

Birbirinden güzel eserler seslendirildi