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'Ben yaptım, oldu' anlayışı bitmeli

Karadeniz coğrafyasını esaret altına alan sel felaketi nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Şehir Plancıları Odası, bilim ve tekniğin doğrularından uzak, 'ben yaptım, oldu' anlayışından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulundu

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:31
'Ben yaptım, oldu' anlayışı bitmeli

Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 500 bin kişinin etkilendiği, 1 kişinin öldüğü sel felaketi nedeniyle yazılı bir açıklayan yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası, Karadeniz coğrafyasında yaşanan afetlerin nedeninin, "bilimden, planlama ilke ve esaslarından uzak, kamu yararına aykırı" projeler uygulanması olduğunu açıkladı.

 Afetlere zemin hazırlayan yanlışların aynen devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllardır bilim çevrelerince yapılan tüm uyarılara rağmen, çevresel etki değerlendirmesi olmadan sürdürülen madencilik faaliyetleri; dere yataklarına inşa edilen kaçak yapılar; enerji üretimimizin ancak yüzde 2'sini oluşturan ve yerelin tüm karşı çıkışlarına rağmen uygulamaya konulan HES projeleri ve derelerin doğal akışını bozucu içerikteki diğer altyapı çalışmaları hızla devam ettirilmektedir. Karadeniz Sahil Yolu, dolgularla kıyı şeridindeki kentleri denizden koparmış ve çoğu yerde derelerin doğal akışıyla denize ulaşımını engellemiştir. Bunun sonucunda, Karadeniz coğrafyası "bilimden, planlama ilke ve esaslarından uzak, kamu yararına aykırı" projelere maruz kalmış; bu süreç sürekli yaşadığımız ciddi kayıpların ortaya çıkmasına yol açmış, gelecekte yaşanmasını da olası hale getirmiştir."

Rant uğruna yıkıcı müdahale

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, kısa sürede maksimum rant uğruna, doğaya ve ekosisteme yönelik yıkıcı ve telafisi mümkün olmayan müdahalelerin arttığının ifade edildiği  Şehir Plancıları Odası'nın açıklamasına göre; şehirlerin betonlaşması, toprağın ve suyun buluşmasının plansız veya şehircilik ilke esaslarına aykırı yapılaşmayla kısıtlanması, doğa olaylarının felakete dönüşmesine neden oluyor.

Bilim ve tekniğin doğrularından uzak, "ben yaptım, oldu" anlayışından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulunan Şehir Plancıları Odası, "Ordu`da yaşanan felaketin sonuçları kader değildir; plan dışı/alelacele müdahalelerin ve bilimsel gerekliliklerin yerine getirilmemesinin sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KaradenizRantSelYağmur
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