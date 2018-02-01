Bakan Fakıbaba'nın 6 ay önce ziyaret ettiği besi çiftliğinde yangın çıktı. Hasankendi köyü yakınlarında bulunan bir besi çiftliğinde yer alan saman deposunda sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftlik görevlileri alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken yangına 3 adet iş makinesi de müdahale etti. İtfaiye ekipleri, iş makineleri ve çiftlik çalışanlarının müdahalesi sonucunda yangın 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Öte yandan, saman deposunda bulunan bazı kuşlar ise yangında telef oldu.

Yangınla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, yangının yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

27 Ağustos 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve il protokolü yangının meydana geldiği besi çiftliğini gezmiş, besi hayvanlarıyla ilgili çiftlik işletmecilerinden bilgiler almıştı.

İHA