Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

CHP'nin adayı Meclis Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç AKP'nin adayı İsmail Akyıldız oldu.

Seçim öncesi CHP'den 6 meclis üyesi aday adayı oldu. Yapılan grup toplantısında Genel Merkez'in adayının Beşiktaş Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç olduğu belirtildi ve aday olarak Doğaç gösterildi.

31 üyesi bulunan Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin 27, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Bir üye de bağımsız durumda. Yapılan seçimin ardından Tahir Doğan yeni belediye başkanı oldu.

Tahir Doğaç, CHP tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi.

Tahir Doğaç kimdir?

Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesi. Doğaç, CHP tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstleniyordu.

HABER MERKEZİ