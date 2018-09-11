Beslenme çantasında neler olmalı?

Okul çağındaki çocukların nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dyt. Berna Ertuğ, düzenli bir beslenme programının, büyüme ve gelişime katkısının yanı sıra eğitim için de gerekli olduğuna dikkat çekti. Ertuğ, çocukların beslenme çantasında neler olması gerektiği konusunda da çeşitli alternatif önerilerinde bulundu.

Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme okul sürecinde ve ders başarısında da büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ okul çağındaki çocuklara özel sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Düzenli bir beslenme programının, büyüme ve gelişime katkısının yanı sıra eğitim için de gerekli olduğuna dikkat çeken Ertuğ, “Çocuğun yemek düzeninin, okul saatlerine göre belirlenmesi gerekir.

Sabah, öğle ya da tam gün ders programı olan okullara göre kahvaltı, öğle ve akşam yemek saatlerinin yanı sıra, ara öğünler de ders aralarına ve teneffüslere göre planlanmalıdır” dedi.

'Süt, kahvaltıda önerilen içecektir'

Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir ve zeytin gibi besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Ertuğ, “Mevsimine göre domates ve salatalık gibi sebze türevleri de menüye eklenmelidir.

Süt, bu öğünde önerilen içecektir. İçine bir tatlı kaşığı kakao, bal ya da pekmez ilave edilerek cazip bir içecek haline getirilebilir. Taze sıkılmış meyve suyu da süt içmeyen çocuklar için iyi bir seçenektir” diye konuştu.

Metabolizmanın yeterli çalışmaması ve buna bağlı olarak ileri yaşlarda ortaya çıkan obezite hastalığının, özellikle güne kahvaltı ile başlamayan çocuklarda daha sık görüldüğünü kaydeden Ertuğ, bu öğünde simit ve poğaça gibi ağır hamur işi gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Çocukların büyüme ve gelişimi için önemli olan ara öğünlerde de abur cubur, bisküvi, çikolata yerine meyve, fındık, ceviz ve badem gibi hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı besinler tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Ertuğ şöyle konuştu:

“Çocukların okul döneminde fiziksel aktiviteleri de yoğun olduğundan, bu besinler onlar için doğru enerji kaynağı olacaktır. Çocuklarının beslenme çantasını hazırlayan aileler, kahvaltı ve öğlen yemeği arasındaki süreci ara öğün olarak değerlendirmelidir.

Tam tahıllı sandviç ekmeği arasına; peynir veya ızgara köfte veya ızgara tavukla beraber yeşillikler konulabilir. Yanında da ayran veya süt ile tüketilebilir. Ancak bunun için çocuğun tüketebileceği besinler de özenle seçilmelidir”

Beslenme çantası için alternatifler

"Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?" sorusuna yanıt veren Dyt. Berna Ertuğ şu önerilerde bulundu:

“Peynirli tost veya sandviç, 1 ayran, küçük salata veya söğüş, kuru meyve karışımı, tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebzeli, tavuklu sandviç, ayran, 1 dilim kek, 2-3 dilim peynirli veya sebzeli börek, evde yapılmış az şekerli meyve kompostosu, sütlaç ya da puding gibi sütlü bir tatlı” dedi.

İHA